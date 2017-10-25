Apple kablosuz şarjı destekleyen araç listesini yayınladı

Piyasadaki bir çok kablosuz şarj altlığının iPhone 8 ve iPhone X modellrini şarj edeceği biliniyor. Araçalrda kullandığımız şarj altlıkları için durum biraz daha farklı olabilir. Apple’ın bu konuyla ilgili kullanıcılarına yardımcı olma eğilimi var.

Apple yeni satışa çıkaracağı iPhone modellerini şarj edebilen otomobil üreticilerinin bir listesini yayınladı. Kablosuz şarjı destekleyen otomobil üreticileri listesi piyasadaki bir çok otomobili destekliyor. Aşağıdaki otomobil üreticileri Apple’ın kablosuz şarjını destekliyor

Audi,BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Vokswagen, Volvo ve PSA Grup(Citroen, DS, Peugeot, Opel ve Vauxhall

Yeni otomobillerde sürücü koltuğunun yanında veya ön konsolda bulunan bölmeler kablosuz şarj istasyonu halini alacak.

Bu otomobil markalarının tamamı iPhone 8 ve iPhone X kablosuz şarjı destekliyor. Otomobil modeline bağlı olarak 8 Plus’ı da destekleyebilir.

Kablosuz şarj desteğinin 2018’den sonra çıkacak otomobiller için geçerli olacağını açıklayan Apple firması 2017 öncesi modellerin bu kapsama dahil olmadığını da belirtti.

Mobil cihazlar için kablosuz şarj konusu aslında yeni bir şey değil. Apple’ın yeni cihazlarıyla bu kervana dahil olmasıyla otomobil üreticileri, müşteri potansiyellerini arttırmak için böyle bir pazarlama stratejisi güdüyor.