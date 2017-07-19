İşte kabineye ilk defa giren isimler!

Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, basın açıklaması yaptı. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir. Bakanlar Kurulu zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Demokraside, siyasette olan bir şeydir. Görev dağılımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Başbakan Yardımcılarının görev dağılımları gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir" dedi.

6 isim ise ilk defa kabineye girdi. İlk defa kabineye giren isimler şöyle:

Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu (Veysi Kaynak)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu (Mehmet Müezzinoğlu)

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül (Bekir Bozdağ

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan (Recep Akdağ)

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak (Akif Çağatay Kılıç)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba (Faruk Çelik)