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İşte İstiklâl Harbi sırasında diş çektiren bir Mehmetçik!

TRT arşivinden yansıyan görüntülerde İstiklâl Harbi yıllarında dişini çektiren bir Mehmetçiğimiz...

18 Ağustos 2017 Cuma 13:44
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 13:44
  1. İstiklâl Harbi
  2. diş çektiren bir Mehmetçik
  3. Diş çektiren Türk askeri
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak10 dk önce
    uyşturmadan anında çekti şehidin en küçük tepkisi yok.bizler ne hale gelmişiz uyuşturucuyla bile kıyamet kopartıyoruz.bizler nasıl bunların torunlarıyız.çok yazık.
Bugünkü Akit

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