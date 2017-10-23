İşte istifa eden belediye başkanları

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR - 3 yıl aradan sonra tekrar AK Parti Genel Başkanı olan ve teşekkür mesajında "Milletten mesajı aldık" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimlerine hazırlanırken "metal yorgunluğu" olarak değerlendirdiği partideki yenilik sürecini son sürat devam ettiriyor.

İstanbul, Niğde, Düzce belediye başkanları istifasını açıklamasının ardından Bursa, Ankara ve Balıkesir belediye başkanlarından istifalar beklenmişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifasını gün içerisinde açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü istifa edeceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

ERDOĞAN: METAL YORGUNLUĞUNU YIL SONUNA KADAR AŞACAĞIZ

AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından "metal yorgunluğu"nu gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

KADİR TOPBAŞ: BURADAN MUHALEFETE EKMEK ÇIKMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden ayrıldığını duyuran Kadir Topbaş, "Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem, asla müsaade etmem. Ben bugün itibarıyla buradaki başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz." ifadelerini kullandı.,

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ikinci turunda AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oy aldı. Bu sonuçla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mevlüt Uysal oldu.

MEHMET KELEŞ: PARTİME ZARAR VERMEMESİ İÇİN İSTİFA EDİYORUM

Yazılı bir açıklama ile görevinden istifa eden Düzce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş, "Ne yazık ki, biz Düzce’ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

Boşalan belediye başkanlığı makamı için Düzce Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, AK Parti'nin adayı Dursun Ay, Düzce Belediye Başkanlığı'na seçildi.

FARUK AKDOĞAN: AYNI HEYECANLA GÖREVİMDEN AYRILIYORUM

Niğde Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Akdoğan, "8.5 yıldır yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden başım dik alnım açık olarak ayrılıyorum. Bilinmesini isterim ki bana iki defa AK Parti İl Başkanlığı, 2 defa da Belediye Başkan adaylığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimin her zaman emrinde olacağım. Bu görev bana tevdi edilirken nasıl heyecanlandıysak bugün de aynı heyecanla görevimden ayrılıyorum. Bu kararımın ülkem, partim, şahsım ve özellikle de hizmet etmekten gurur duyduğum Niğde için hayırlara vesile olmasını diliyor, mesai arkadaşlarımdan ve Niğde halkımızdan haklarını helal etmesini istiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." sözleriyle veda etti.

Bu istifanın ardından Niğde Belediye Başkanı'nı seçmek için Belediye Meclisi yarın(Salı günü) toplanacak.

RECEP ALTEPE: LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ

Görev süresi boyunca dedikodudan ve şüphe oluşturacak işlerden kaçındığını belirten Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, "Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik.Aynı amaçla bizler de herhangi bir dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanlığı görevime başlayınca tüm iş yerlerini de kapattım. 16 Nisan referandumunda yüzde 53.2 oyla yüzde 50'nin üzerinde oy alma başarısını Bursa olarak gösterdik. Allah'a şükür; yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç şuçlanmadık ve adımız bu konularla hiç anılmadı.

Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa'mıza, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız da dik." sözleriyle görevinden istifa etti.

MELİH GÖKÇEK: CUMARTESİ İSTİFA EDECEĞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık... İnşaallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." sözleriyle istifa edeceğini duyurdu.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI DİRENİYOR MU?

Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından "Balıkesir Belediye Başkanı" ifadesini silse de herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde bir temel atma törenine katılan Edip Uğur yaptığı açıklamada "Bir de irade-i külliye var, bütün kainatı kontrol altında tutan. En son irade-i külliye ne derse o olur. Bu işin içerisinde vefa da var veda da var. Cenab-ı Allah şahsım için hayırlısını niyaz etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Amatör Spor Haftası’yla ilgili katıldığı programda, "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, "Hayır" cevabını vermesi dikkat çekti.

GÖKÇEK'İN İSTİFA AÇIKLAMASI SIRASINDA ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Melih Gökçek'in istifası sırasında, sosyal medya hesabından istifalara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak" açıklamasında bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak. Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."