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İşte İstanbul'un çile üçgeni

Bayram tatili nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu düştü ama bu üç noktada bir şey değişmedi: FSM köprüsü, 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Mahmutbey girişi..

27 Haziran 2017 Salı 01:47
İşte İstanbul'un çile üçgeni

Güne yüzde 1 trafik yoğunluğuyla başlayan İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluğun etkili olduğu, sürücüler için çileye dönüştüğü başlıca 3 nokta var. Bunlardan 2'sinde durum her dakika daha kötüye gidiyor. FSM Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu yakası geçişlerinde trafik durma noktasında. Üstelik bu durum saatlerdir böyle ve her geçen dakika "çok yoğun" trafiğe yeni araçlar giriyor ve yoğunluğu daha da arttırıyor. Gaziosmanpaşa mevkiinden FSM girişine, Haliç'ten köprü girişine kadar trafik akışı "çok yoğun". Sabah saatlerinde İstanbul'a giriş istikametinde benzer bir yoğunluğun yaşandığı TEM otoyolu Mahmutbey girişindeki durumun köprülere göre daha iyi olduğu görülüyor. Bu güzergahta yoğunluk Başakşehir mevkiine kaydı. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 01:47
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