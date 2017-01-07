İşte İstanbul'da son trafik durumu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Yağışın hafta sonuna meydana gelmesinin de etkisiyle trafik genel olarak açık seyrediyor. Bununla birlikte yer yer yoğunluk görmek mümkün.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafiğin yoğun olduğu noktaları ve hissedilen sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü 15 bölge konusunda uyarıda bulundu. Özellikle sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü yerlerde buzlanma riski bulunuyor.
TRAFİK HANGİ NOKTALARDA YOĞUN?
İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, KCO Fenertepe - Odayeri arasında gidiş - geliş olmak üzere çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor.
Yine KCO Kilyos Uskumruköy çıkışı - Edirne yönünde yoğun trafik var.
BUZLANMA RİSKİ OLAN BÖLGELER
Hava hissedilen sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü yerler ise şöyle:
Beşiktaş Yıldız
Ümraniye
Uğur Mumcu
Pendik
Büyük Çekmece
Haramidere
ZekeriyaKöy
Ataşehir
Bayramoğlu
A.Havalimanı
Selimpaşa Kavaklı
Beykoz
İstoç Mahmutbey
Kınalı
Yavuz Sultan Selim civarı
TIRLAR KALDIRILDI YOL AÇILDI
Öte yandan dün gece yola devam edemeyen bazı sürücüler araçlarını yolda bırakmıştı. O sürücüler araçlarını almaya başladı. Ara yollarda henüz bir çalışma bulunmazken, ekipler ana arterlerde sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı.