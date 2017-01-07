İşte İstanbul'da son trafik durumu

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Yağışın hafta sonuna meydana gelmesinin de etkisiyle trafik genel olarak açık seyrediyor. Bununla birlikte yer yer yoğunluk görmek mümkün.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafiğin yoğun olduğu noktaları ve hissedilen sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü 15 bölge konusunda uyarıda bulundu. Özellikle sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü yerlerde buzlanma riski bulunuyor.

TRAFİK HANGİ NOKTALARDA YOĞUN?

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, KCO Fenertepe - Odayeri arasında gidiş - geliş olmak üzere çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor.

Yine KCO Kilyos Uskumruköy çıkışı - Edirne yönünde yoğun trafik var.

BUZLANMA RİSKİ OLAN BÖLGELER

Hava hissedilen sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü yerler ise şöyle:

Beşiktaş Yıldız

Ümraniye

Uğur Mumcu

Pendik

Büyük Çekmece

Haramidere

ZekeriyaKöy

Ataşehir

Bayramoğlu

A.Havalimanı

Selimpaşa Kavaklı

Beykoz

İstoç Mahmutbey

Kınalı

Yavuz Sultan Selim civarı

TIRLAR KALDIRILDI YOL AÇILDI

Öte yandan dün gece yola devam edemeyen bazı sürücüler araçlarını yolda bırakmıştı. O sürücüler araçlarını almaya başladı. Ara yollarda henüz bir çalışma bulunmazken, ekipler ana arterlerde sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı.