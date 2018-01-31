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İşte İsrail'in bu ay katlettiği çocuk sayısı

İsrail güçleri 16 yaşındaki bir çocuğu Ramallah’ıın kuzeyinde bir kasabada vurarak öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre bu yıl Ocak ayında üç çocuk öldürülüren 52 çocuk da tutuklandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 23:25
İşte İsrail'in bu ay katlettiği çocuk sayısı

İsrail güçleri 16 yaşındaki bir çocuğu Ramallah'ıın kuzeyinde bir kasabada vurarak öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre bu yıl Ocak ayında üç çocuk öldürülüren 52 çocuk ise tutuklandı.

'ASKERLER ONU YARALAYABİLİRDİ AMA ÖLDÜRMEK İSTEDİLER'

Filistin Sağlık Bakanlığı, Layth Abu Naeem'in yakın mesafeden başından vurulduğunu bildirdi. Çocuğun İsrail askerlerinin Al Mugheir kasabasına girdiği sırada meydana geldiği belirtildi. Abu Naeem hastaneye giderken hayatını kaybetti.

Çocuğun amcası, “Askerler onu kısa mesafeden vurdu. Onu tutuklayabilirlerdi, onu incitebilirlerdi, onu bacağından vurabilirlerdi fakat o asker onu öldürmek istedi. Mermi gözünden girdi kafasının arkasından çıktı” dedi.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 23:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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