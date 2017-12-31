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İran'ı karıştıran isim: Michael D’Andrea

Trump'ın yeni İran stratejisi kapsamında CIA'in İran masasına Müslüman olarak bilinen Michael D’Andrea atandı. Atama kararından 6 ay sonra sokaklar karıştı.

31 Aralık 2017 Pazar 11:37
İran'ı karıştıran isim: Michael D’Andrea

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran ile yaptığı anlaşmaları sürekli yerden yere vurdu ve İran'a karşı yeni politikalar izleneceğini söyledi.

Bu kapsamda 6 ay önce CIA'in İran masasına Michael D’Andrea atandı.

"MÜSLÜMAN MİKE"

Müslüman bir kadınla evlendikten sonra Müslüman olduğu söylenen ve "Müslüman Mike" lakabını alan D'Andrea, İran'daki çalışmalarına hızlı başladı.

Usame Bin Ladin'in yakalandığı operasyonda da yer alan D’Andrea, bölgeye oldukça hakim.

Amerika'nın Irak'a girdiği dönemde CIA'in en kıdemli elemanlarından biri olan "Müslüman Mike", Orta Doğu ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu.

EYLEMLERİN ARKASINDA AMERİKA VAR

Michael D’Andrea'nın geçmişte yaptığı bu görevler, İran'da çıkan olayların arkasında kimin olduğunu da deşifre ediyor. Öyle ki, Amerikalılar da açık bir şekilde İran'daki olayları desteklediklerini ifade ediyor.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 11:37
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