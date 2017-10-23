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İşte İngiltere'nin Barzani'ye yaptığı teklif

KYB, Irak ordusunun Kerkük operasyonu öncesi İngiltere’nin IKBY Başkanı Mesut Barzani'ye yaptığı teklif ortaya çıktı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:03
İşte İngiltere'nin Barzani'ye yaptığı teklif

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'e askeri operasyon yapılmadan önce İngiltere'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye bir çözüm teklifi sunulduğunu ancak kabul edilmediğini öne sürdü.

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayınlanan açıklamaya göre, Kerkük'e askeri operasyon yapılacağı iddialarının yayılması üzerine, KBY'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği toplantıda, 52 üyeden 38'inin onaylayıp imzaladığı bir çözüm teklifinin hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Erbil ve Bağdat'ın uzlaşmasını öngören teklifin, 15 Ekim tarihinde Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani tarafından, Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un da katıldığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve KYB politbüro üyeleri toplantısında masaya yatırıldığı ancak teklifin ciddiya alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada Bafel Talabani tarafından Barzani'ye sunulan çözüm teklifinin içeriği hakkında ise şunlar kaydedildi:

"Kerkük vilayeti sınırları içerisinde ortak bir askeri komutanlığın kurulması ve komutanlığın içerisinde Irak ordusu, Peşmerge ve ABD temsilcilerinin yer alması. Bu komutanlığın bölgedeki güvenlik ve istikrarı korumayı amaçlayıp Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'ne konuşlanması. Kerkük kent merkezine hiçbir ordu unsurunun girmemesi. Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların diyalog ve anayasa çerçevesinde çözülmesi."

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:03
  1. Kürdistan Yurtseverler Birliği
  2. Mesut Barzani
  • selimselim3 sa önce
    ABD ,ABD fitnenin başı her yerde sözde barışçıl bir ülke ama eli kana bulanmış EN BÜYÜK ŞEYTAN girdiği ülkeyi kanser gibi yok ediyor bitiriyor bu ABD denen illeti ortadoğudan çıkarıp atmak lazım bunun da tek kanser iLAcı TÜRKİYEDİR bu şerefsizler bunu bildikleri için önce iran sonra türkiyeyi saf dışı yapmak istiyorlar
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