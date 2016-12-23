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İşte İmam Hatip farkı

Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Halep’te yaşanan dram karşısında sessiz kalmadı. Atakum İHL öğrencileri Kızılay ve İHH’nın başlattığı 1 Tır Un kampanyasına katılarak Halep için 30 Bin TL topladılar.

İşte İmam Hatip farkı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:22
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Atakum’a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin, Okul Aile Birliğinin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin katkılarıyla toplanan 30 Bin TL’lik  yardım Kızılay Başkanı Dr. Habib Demirel’e  öğrenciler tarafından devir teslim töreni ile verildi. Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Halep’teki gözyaşlarını dindirmeye destek olmak için seferber oldu.  

Atakum AİHL Müdürü Zahit Köseoğlu, Atakum’a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı İbrahim Sandıkçı, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Latif Ünal, Kızılay Başkanı Dr. Habib Demirel, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Anlı ve sınıf temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde öğrencilerin konuşması ile duygulu anlar yaşandı.

Atakum  Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Onur Can Aslan “Halep için ne yapabiliriz diye hep düşündük. Halep’teki kardeşlerimizle birlikte düşmanlara karşı savaşıp, şehit olalım istedik. Kulluk borcumuzu nasıl öderiz diye düşündük.  Kızılay ekibi olarak sesimizi duyurmamıza aracı oldunuz. Bu projeyi başlatandan Allah razı olsun. Halep’teki dramı içimizde hissediyoruz. Halep’teki zulmü okulumuzda hissediyoruz. Atakum İHL öğrencileri olarak kardeşlerimize destek olmak istedik. Samsun da bu projeye öncülük eden okul olmakta bizi mutlu ediyor. Diğer okulları gezerek projemizi anlatıyoruz. Halep’teki kardeşlerimizin sesini duyurmak biz Müslümanların, biz İmam Hatip’lilerin de görevidir” ifadelerini kullandı. 

 

 
EtiketlerSamsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
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