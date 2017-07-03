İşte ihanet bilançosu!

YENİ AKİT/ANKARA - Adalet Bakanlığı’nın 13 Haziran 2017 tarihli verileri, FETÖ ihanet şebekesinin ülkemizi nasıl ahtapot gibi sarıp sarmaladığını açıkça gözler önüne serdi. Bakanlık verilerine göre, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalarda görevden alınan, tutuklanan, gözaltına alınan kişilerin sayıları şöyle: Hakkında soruşturma yürütülen kişi 161.785. Adli kontrol uygulanmadan serbest kalan kişi 13.497. Adli kontrol uygulanarak serbest kalan kişi 47.136. Hakkında tutuklama veya gözaltı olmayan kişi 30.597. Tutuklu iken serbest kalan kişi 8.359. Firari kişi 7.605. Tutuklu kişi 50.436.

ARALARINDA AYM, HSYK ÜYELERİ, GENERALLER VAR!

FETÖ’den tutuklananların 2’si AYM üyesi, 104’ü Yargıtay üyesi, 41’i Danıştay üyesi, 3’ü HSYK üyesi, 2492’si hakim-savcı, 7143’ü asker (169’u general/amiral), 24’ü vali, 73’ü vali yardımcısı, 115’i kaymakam. İhanet örgütünün bu kadar kritik kurum ve kuruluşlarda bunca üst düzey makamları ele geçirmiş olması ise, ülkemizin uğradığı ihaneti açık bir şekilde ortaya koymaya yetiyor.