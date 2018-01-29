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İşte Ibrahimovic'in yeni takımı

Manchester United'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic'in MLS ekibi Los Angeles Galaxy'e transferinin yakın olduğu iddia edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:41
İşte Ibrahimovic'in yeni takımı

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, ABD yolunda... Geçen sezon sonunda sakatlık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalan Zlatan Ibrahimovic, kariyerini ABD'de sürdürmeye hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan haberde; Zlatan Ibrahimovic'in, MLS ekibi Los Angeles Galaxy ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

EN ÇOK KAZANAN OLACAK

İsveçli golcünün, transfer olması durumunda 8 milyon dolar ile MLS'te en çok kazanan oyuncu olabileceği kaydedildi.

Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon 7 maçta 1 gol attı.

"ZLATAN DA BİLİYOR"

Manchester United'ın menajeri Mourinho, Ibrahimovic hakkında "Zlatan da bunu biliyor. Artık üst seviyede mücadele edeceği günlerin sonuna geldi ancak bir kez daha savaşmak ve kariyerini en üst seviyede bitirmek istiyor, orası da Manchester United" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:41
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