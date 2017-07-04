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İşte Hyundai IONIQ'in Türkiye fiyatı!

Hyundai'nin hibrid modeli IONIQ Türkiye'de satışa çıktı. İşte özellikleri ve fiyatı...

04 Temmuz 2017 Salı 11:34
İşte Hyundai IONIQ'in Türkiye fiyatı!

Doğrudan benzinli veya dizel herhangi başka bir versiyonu olmadan doğuştan hibrit olarak üretilen araçta elektrikli (EV), Plug-in Hybrid (PHEV) ve Hybrid (HEV) motor sadece tek bir gövdede buluşuyor.

Ortalama 3.9 litre yakıt tüketimi vadeden araçta çift kavramalı 6 ileri DCT şanzıman kullanılıyor.

TEKNİK DEĞERLER

IONIQ Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI, dört silindirli Kappa benzinli motora sahip. Bu benzinli motora ek olarak Lityum-İyon Polimer pil ile beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç üreten IONIQ, 265 Nm toplam maksimum tork değerine sahip.

FİYATI

Aracın fiyatı ise 123 bin 900 TL olarak belirlendi.

Habertürk

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:34
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