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İşte eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı tutuklatan ifadeler

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı tutuklatan ifadeler ortaya çıktı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 18:03
İşte eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı tutuklatan ifadeler

FETÖ davasında tutuklanan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı diğer sanık ve tanık ifadeleri ele verdi.

FETÖ'CÜLERİ KORUDU

Sabah Gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre Çapkın, 17 Aralık kumpası sırasında FETÖ'cü polis şeflerini korudu. Eski KOM Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya, 17 Aralık sabahı Yakup Saygılı'yı ve Hüseyin Çapkın'ı aradığını ama ikisinin de telefonlarını açmadığını söyledi.

Sonra da Çapkın'ın FETÖ'cü polisleri koruğunu anlattı. İstanbul Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 17 Aralık sabahı Saygılı ile birlikte Çapkın'ın ikametine geçtiklerini, o gün yapılmakta olan operasyonlarla ilgili bilgi verdiklerini anlattı.

ÇAPKIN: BİLGİ VERSEYDİNİZ...

Ardıç, Çapkın'ın kendisine, "Daha önce bilgi vermiş olsaydınız soruşturmada isimleri geçen bakanları bilgilendirmek durumda kalacaktım" diyerek, bilgi vermemekle doğru yaptıklarını söylediğini anlattı.

Dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu da altındaki personeli en iyi Çapkın'ın tanıdığını söyleyerek, FETÖ'cü polislerle çalışmasından onu sorumlu tuttu.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 18:03
  1. Hüseyin Çapkın
  2. FETÖ
  • JurnalJurnal12 dk önce
    EDEN BULUR!BU YAŞTAN SONRA CEZAEVİ!NE MENEM ŞEY!NE BİÇİM İNSANSINIZ SİZ!GÖRENDE SİZİ ADAM SANIR!YAŞLI BAŞLI MÜKELLEF İNSANLARSINIZ YAKIŞIYORMU SİZE.!
Bugünkü Akit

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