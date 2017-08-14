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İşte hükümetin memura yaptığı zam teklifi

Hükümet, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:34
İşte hükümetin memura yaptığı zam teklifi

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeler kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonundaki toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine hükümetin zam teklifini sundu.

Bakan Sarıeroğlu, hükümet olarak kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklif ettiklerini bildirdi.

MEMUR-SEN'DEN İLK TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun memura 2018 için yüzde 3+3 zam teklifine ilişkin, "Bu teklife kapalıyız. Bugünkü oturum bizim için bitmiştir. Yeni makul ve makbul teklifler bekliyoruz. Yeni teklifler geldiğinde cebimiz de, kapımız da açık olacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:34
  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
  2. kamu görevlileri
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  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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