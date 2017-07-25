İşte, Hizbullah'ın kirli oyunu

Arsal'de Hizbullah'ın muhaliflere yönelik saldırısı sürerken bölgeden gelen görüntüler Hizbullah mensupları tarafından oynanan oyunu gözler önüne serdi.

Lübnanlı milisler bölgeye Suriye sınırları içinde saldırırken basın önünde farklı şiveyle konuşarak kendilerini Suriyeli olarak lanse ettiler.

Videoda telsizle iletişim sağlayan Hizbullah milislerinin Suriye şivesini taklit ederek konuştukları ve kameralara böyle görüntü verdikleri yer alıyor.

ıslahhaber