İşte, Hizbullah'ın kirli oyunu
Arsal'de muhaliflere yönelik saldırılara Suriye sınırından da devam eden Hizbullah mensupları farklı şive kullanmayı tercih etti.25 Temmuz 2017 Salı 19:32
Arsal'de Hizbullah'ın muhaliflere yönelik saldırısı sürerken bölgeden gelen görüntüler Hizbullah mensupları tarafından oynanan oyunu gözler önüne serdi.
Lübnanlı milisler bölgeye Suriye sınırları içinde saldırırken basın önünde farklı şiveyle konuşarak kendilerini Suriyeli olarak lanse ettiler.
Videoda telsizle iletişim sağlayan Hizbullah milislerinin Suriye şivesini taklit ederek konuştukları ve kameralara böyle görüntü verdikleri yer alıyor.
ıslahhaber