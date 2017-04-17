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İşte hemen yürürlüğe girecek 3 madde!

Referandum sonucunun yüzde 51.4 çıkması ile sistem değişikliği kabul edildi. Bir çok madde 3 2019 hayata geçecekken 3 madde ise hemen yürürlüğe sokulacak.

İşte hemen yürürlüğe girecek 3 madde!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:21

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan 18 maddelik Anayasa değişikliği oylaması yüzde 51.4 ile kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeler içerisinde 3 madde hemen yürürlüğe girecek. Hakimler Savcılar Kurulu, 30 gün içerisinde yeniden yapılandırılacak, askeri yargının kaldırılması hemen yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı’nın partiye üyelik hakkı da hemen uygulanabilecek.

O düzenlemelerden en önemlisi, partili cumhurbaşkanlığı. Anayasa'nın 101. maddesi değiştirildi. O maddede yer alan "Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir" ifadesi kaldırıldı.

Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüşünün önü açıldı.

Anayasa değişikliğiyle hemen hayata geçecek bir diğer düzenleme, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değişti.

Üye sayısı 23'ten 13'e, daire sayısı da 3'ten 2'ye düşecek. HSK'nın Adalet Bakanı ve müsteşarı kurulun doğal üyesi olarak kalacak. 4 üyeyi cumhurbaşkanı seçecek, 7 üye ise, Meclis tarafından seçilecek.

Üyeler, 4 yıl için seçilecek, süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek. Kurulun yeni üyeleri 30 gün içinde seçilecek.

Anayasa Mahkemesi’ndeki 2 askeri üyenin görevine son verilecek. Üye sayısı 17’den 15’e indirilecek. 

 
EtiketleranayasareferandumCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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memo

ülkedeki adalet sarayı yazan tabelalar adalet evi olarak değiştirilsinkijüristokrasi kendini kral -padişah zannetmesin.

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