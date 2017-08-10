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İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a karşı...

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 2019 yılında yapılacak seçimlerle ilgili CHP lideri Kemal KIlıçdaroğlu'na birliktelik çağrısında bulundu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 10:02
İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a karşı...

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 2019 yılında yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Kanlı terör örgütü PKK'nın kontrolü altındaki medya kuruluşuna konuşan HDP'li vekil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulundu.

ERDOĞAN'A KARŞI YAN YANA OLALIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı zafer kazanmanın yolunun birlikten geçtiğini ifade eden Önder, "ittifak şart" dedi.

BİRLİKTELİK ŞART

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Bunun koşullarını yukarıda anlattım; ama mevcut durumda Türkiye’de gerçek bir kırılma var, bu kırılma ve yeni başkanlık sistemi mantığı bu kırılmada yüzde 50’nin üzerinde oy alabilecek, yani 1+1’in 3 edeceği yeni bir ittifakı gerektiriyor. HDP, CHP ve daha birçok paydaşın içinde olacağı bir birliktelik şart." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 10:02
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