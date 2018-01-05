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İşte HDP'de Demirtaş'ın yerine konuşulan isim

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP kongresinde aday olmama kararı aldıktan sonra gözler Demirtaş'ın yerine kimin aday olacağına çevrildi.

05 Ocak 2018 Cuma 09:23
İşte HDP'de Demirtaş'ın yerine konuşulan isim

HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresinde HDP Eş Genel Başkanlığı için öne çıkan isimlerin başında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen geliyor. Bilgen, özellikle 4 Kasım’da pek çok milletvekilliğinin tutuklanmasının ardından partinin kamuoyunda görünür yüzü olarak görev yapmış, ancak kendisi de bir süre sonra tutuklanmıştı. Bilgen tahliye olmasının ardından tekrar parti sözcülüğü görevine gelmişti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:23
  1. Selahattin Demirtaş
  2. HDP
  3. Ayhan Bilgen
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