İşte HDP'de Demirtaş'ın yerine konuşulan isim

HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresinde HDP Eş Genel Başkanlığı için öne çıkan isimlerin başında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen geliyor. Bilgen, özellikle 4 Kasım’da pek çok milletvekilliğinin tutuklanmasının ardından partinin kamuoyunda görünür yüzü olarak görev yapmış, ancak kendisi de bir süre sonra tutuklanmıştı. Bilgen tahliye olmasının ardından tekrar parti sözcülüğü görevine gelmişti.