İşte 'hayır'ın rekor oranda oy aldığı ilçe

Uzun bir süredir heyecanla beklenen 16 Nisan 2017 halk oylaması dün itibariyle tamamlandı. Yüzde 48.7 "Hayır" ve yüzde 51.3 "Evet" oyu çıktı. İşte ülke genelinde en çok "Hayır" oyu çıkan ilçeler...
EN ÇOK "HAYIR" OYU ÇIKAN İLÇELER
Hayır oyunun rekor oranda oy aldığı ilçe: Hatay/Defne
HATAY/DEFNE OY ORANI: %93.51
Diğer ilçeler ise şu şekilde:
Hatay/Samandağ: %91.81
Tunceli/Ovacık: %90.06
Tunceli/Nazımiye: %89.45
Tunceli/Mazgirt: %88.07
Tunceli/Pülümür: %87.06
Tunceli/Hozat: %86.09
Tunceli/Merkez: %85.74
Diyarbakır/Lice: %85.69
İzmir/Narlıdere: %85.05
İzmir/Karşıyaka: %83.13
İstanbul/Beşiktaş: %82.9
İzmir/Güzelbahçe: %81.82
Şırnak/Cizre: %80.84
İstanbul/Kadıköy: %80.23