% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İşte 'hayır'ın rekor oranda oy aldığı ilçe

Cumhurbaşkanlığı Sistemini de içeren 16 Nisan referandumunda 'hayır' oyunun en fazla olduğu ilçe belli oldu.

İşte 'hayır'ın rekor oranda oy aldığı ilçe
Eklenme: 17 Nisan 2017, 00:54

Uzun bir süredir heyecanla beklenen 16 Nisan 2017 halk oylaması dün itibariyle tamamlandı. Yüzde 48.7 "Hayır" ve yüzde 51.3 "Evet" oyu çıktı. İşte ülke genelinde en çok "Hayır" oyu çıkan ilçeler...

EN ÇOK "HAYIR" OYU ÇIKAN İLÇELER

Hayır oyunun rekor oranda oy aldığı ilçe: Hatay/Defne

HATAY/DEFNE OY ORANI: %93.51

Diğer ilçeler ise şu şekilde:

Hatay/Samandağ: %91.81

Tunceli/Ovacık: %90.06

Tunceli/Nazımiye: %89.45

Tunceli/Mazgirt: %88.07

Tunceli/Pülümür: %87.06

Tunceli/Hozat: %86.09

Tunceli/Merkez: %85.74

Diyarbakır/Lice: %85.69

İzmir/Narlıdere: %85.05

İzmir/Karşıyaka: %83.13

İstanbul/Beşiktaş: %82.9

İzmir/Güzelbahçe: %81.82

Şırnak/Cizre: %80.84

İstanbul/Kadıköy: %80.23

 
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