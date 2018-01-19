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İşte havadaki 'çılgın proje!'

Düşmanın radar ve haberleşme imkanlarını uzaktan dinlemeye, karıştırmaya ve aldatmaya yarayacak yepyeni bir proje geliyor.

19 Ocak 2018 Cuma 14:04
İşte havadaki 'çılgın proje!'

Hava savunma sisteminde dönüm noktası olacak Hava SOJ’u (Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazanımı Projesi)

Düşmanın başını döndürecek

Hava SOJ, düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit ve teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması amacıyla üretilecek.

Sözleşme imzalanıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı için 4 adet üretilecek sistemin bu yılın ilk çeyreğinde sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. Yurt içi imkanlarla üretilecek Hava SOJ’da teslimatlar 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye öncü olacak

Hava harekatı sırasında kullanılacak Hava SOJ uçağı yüksek irtifada uzun süre yer destek merkezi ile koordineli görev icra edecek. Uzak mesafeden hedef unsurları tespit ve karıştırma yeteneğine sahip olacak uçak aynı zamanda radar ve füze tehditlerini algılayıp bertaraf edebilecek.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Türkiye, bu projeyi hayata geçirdiğinde bölgede hava savunma sistemlerinde öncü ülkelerden birisi olacak.

Özellikleri:

Düşman hava savunma sistemini etkisiz hale getirerek, bir taarruz anında Hava Kuvvetleri harekâtının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Uzak mesafeden hedef unsurları tespit ve karıştırma yeteneğine sahiptir.

Kritik görev sistemi bileşenleri tamamen yerli imkanlarla tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • özgürözgür30 dk önce
    inşallah hayırlara vesile olur. ancak bundan önce karahasanoğlunun yazdığı gibi elimizdeki mesela düşen casa uçaklarını koruma altına almak gereklidir.düşen uçaklarla ilgili olarak düşenlerin hepsinde de aynı anda görevli personel sorgulanmalı, kara kutular kafire teslim edilmemeli, bir özür ardından bir uçak düşüp düşmediğine bakılmalı ki işaret mi çakılmış...
  • OsmanOsman1 sa önce
    Bize şimdi lazım 2023 çok geç
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Süper Olur.
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