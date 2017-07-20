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İşte Hakan Balta'nın yeni takımı

Galatasaray'da Igor Tudor'un planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu Hakan Balta'nın Göztepe'ye transfer olacağı belirtildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:33
İşte Hakan Balta'nın yeni takımı

Galatasaray'dan gözden çıkarılan ve Igor Tudor’un kadro dışı bıraktığı Hakan BaltaSpor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Göztepe’ye transfer oluyor.
 
Son olarak Galatasaray ile yollarını ayıran sağ bek Sabri Sarıoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Hakan Balta’yla da görüşmelerini hızlandırdı.
 
Tecrübeli oyuncunun adı daha önce Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor ve Bursaspor ile de anılmıştı. Kadro dışı kalan Hakan Balta bir süredir çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımdan ayrı olarak sürdürüyordu. 2018 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Hakan Balta geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın formasıyla 23 resmi maçta oynadı. 

Kaynak: beIN SPORTS

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:33
  1. Hakan Balta
  2. galatasaray
  3. Göztepe
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