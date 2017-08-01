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İşte Görmez'in emeklilik dilekçesi

Normal görev süresi 2020 yılında bitecek olan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bugünden itibaren emekliye ayrıldıKaynak: Mehmet Görmez emekliye ayrıldı işte ayrılık dilekçesi

01 Ağustos 2017 Salı 08:35
İşte Görmez'in emeklilik dilekçesi

Edinilen bilgiye göre, Görmez'in "emekliye ayrılma" talebini içeren dilekçesi, Başbakanlık tarafından kabul edildi. Görmez'in yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in vekalet edeceği öğrenildi.

GÖRMEZ'İN DİLEKÇESİ

Mehmet Görmez'in Başbakan Yardımcılığına gönderdiği dilekçe şöyle:

"11.11.2010 tarihinde şahsıma tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı görevimi bugüne kadar kurumun ve Din-i Mübin-i İslam'ın vakarına uygun tarzda ifa etmenin gayreti içinde oldum. Bundan sonraki süreçte ilmi hayata dönerek bu alanda milletimize, dinimize ve İslam âlemine hizmet etmenin daha isabetli olacağını düşündüğümden görevden affımı ve emekliliğe sevk edilmemi takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim." 

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 08:35
  1. Medhmet Görmez emekli
  2. Görmez'in emeklilik dilekçesİ
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  • müslimmüslim1 sa önce
    cumhurbaşkanı sinyal verdi o da istifa etti. cumhurbaşkanımızda millet olarak kendisine sinyal verdiğimizi kaul buyurup,2019 da seçimlere katılmak yerine emekli olsun.
Bugünkü Akit

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