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İşte Görmez'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili olarak "Sayın Başkan farklı bir görevle görevine devam etmek arzusunda" sözleri, Görmez'in 2015 yılında İslam Üniversitesi kurulması arzusu konusundaki açıklamaları hatıra getirdi.

25 Temmuz 2017 Salı 10:45
İşte Görmez'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talebi

Yalan haberler son. Cumhurbaşkanı Erdoğan, körfez ülkeleri ziyareti dönüşünde Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in görevden ayrıldığı iddialarına dair yöneltilen soruya, "Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması Görmez'in arzu duyduğu İslam Üniversitesi açıklamasını hatıra getirdi.

FETÖ ile birlikte bir çok alanda başlayan yozlaşmanın gündemi işgal ettiği bir anda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, uluslararası düzeyde eğitim verecek bir İslam Üniversitesi açmaya planladığını Sudan Ankara Büyükelçisi Osman Eldirdier’i makamında kabul ettiği esnada ilk kez dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu" açıklaması  Görmez'in İslam Üniversitesi kurulması konusunda gerekli çalışmayı yapacağı ve eğitim gibi ulvi bir görev arzusunda olduğu yorumlarına yol açtı. 

İşte Görmez'in en büyük arzusunu dile getirdiği o açıklama: 

“İslam dünyasındaki üniversitelerin bir ilim kaynağı olmaktan uzaklaştığını üzülerek görüyoruz. İlmi seviyelerinde bir düşüş görüyoruz. Bu nedenle İstanbul’da akademik çalışmaları ve ilmi gelişmeleri destekleyecek Türkçe, Arapça ve İngilizce derslerin verildiği bir üniversite açmaya karar verdik. 2 ay kadar önce, Suriyeli 300 âlimle görüştük. İstanbul, Irak’tan, Suriye’den, Yemen’den âlimlerin geldiği bir şehir haline dönüştü. Biz de onlardan istifade etmek istiyoruz. İki yıl önce de Sudan’dan İhtisas Merkezlerimize hocalar getirdik. Gelen hocaların sayısını artırmayı hedefliyoruz.”

(Dinihaberler.com)
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:45
  1. Uluslararası İslam Üniversitesi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez
  4. mehmet görmezin erdoğandan talebi
  5. mehmet görmez cumhurbaşkanından ne istedi
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi29 dk önce
    Ajanlara dikkat.
  • Diyaribekirli...Diyaribekirli...47 dk önce
    Hayirliolurinsallah...
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK48 dk önce
    Alimler birliği askeri birlik ekonomik işbirliği derken şimdide üniversite.İnşaallah diğerleri gibi karavana olmaz.niyetler halis ise niye başarılı olunmasın.?
  • KayaKaya56 dk önce
    Neden?
  • Ahmet Türedi Ahmet Türedi 1 sa önce
    O ünüversite KONYADA olması lazım.
  • KonyaliKonyali1 sa önce
    Insallah hocam
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