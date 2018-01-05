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İşte görevden alınan Hazinerdar’ın o konuşması!
Önceki gün görevden alınan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın teröristbaşı Gülen’i öven konuşması ortaya çıktı.
05 Ocak 2018 Cuma 09:36
Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:36
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