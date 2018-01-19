İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!

Beyoğlu'nda bulunan Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Mehmet Eyük Katırcı okul içi ve derslerinde göstermiş olduğu başarılardan ötürü aldığı teşekkür belgesiyle soluğu Taksim Meydanı'nda aldı. Metro çıkışında teşekkür belgesini vatandaşlara göstererek harçlık isteyen fırsatçı öğrenci görenleri gülümsetti.

KİMİ HARÇLIK VERDİ KİMİ TEBRİK ETTİ

Başarısını fırsata çeviren Mehmet Eyüp Katırcı'ya kimi vatandaşlar harçlık verirken kimi vatandaşlar ise sözlü olarak tebrik etti.