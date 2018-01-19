İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili bugün başladı. Karnesini alarak Taksim Meydanı’na gelen lise öğrencisi aldığı ‘Teşekkür Belgesi’ni fırsat bilerek vatandaşlardan harçlık istedi.19 Ocak 2018 Cuma 15:44
Beyoğlu'nda bulunan Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Mehmet Eyük Katırcı okul içi ve derslerinde göstermiş olduğu başarılardan ötürü aldığı teşekkür belgesiyle soluğu Taksim Meydanı'nda aldı. Metro çıkışında teşekkür belgesini vatandaşlara göstererek harçlık isteyen fırsatçı öğrenci görenleri gülümsetti.
KİMİ HARÇLIK VERDİ KİMİ TEBRİK ETTİ
Başarısını fırsata çeviren Mehmet Eyüp Katırcı'ya kimi vatandaşlar harçlık verirken kimi vatandaşlar ise sözlü olarak tebrik etti.