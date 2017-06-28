İşte gavurun adaleti

Batı, bir defa daha çirkin ve ikiyüzlü tavrını gösterdi. Kendi katilini aklayan, Müslümanlara karşı farklı kararlar alan Batı mahkemelerinin adalet terazisi (!) bir defa daha şaştı. Hollanda’da Temyiz Mahkemesi’nin, Srebrenitsa’da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin bütünüyle değil, sadece “kısmen sorumlu” olduğuna hükmetmesine, Srebrenitsalı savaş mağdurları büyük tepki gösterdi.

“BÜYÜK BİR HAKSIZLIK”

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, yaptığı açıklamada, Lahey Temyiz Mahkemesi’nin, Srebrenitsa’da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin “kısmen sorumlu” olduğu kararını onamasını “haksızlık” olarak nitelendirerek, “Bugün büyük bir haksızlığa uğradım. Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar. Suçlu oldukları halde, 10 bin Müslümanın sorumluluğunu alamayanların kararı” şeklinde konuştu.

Subasic, mahkemenin, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30’unun karşılanacağına ilişkin verdiği kararı da değerlendirerek, “Tıpkı annelerin onlara karşı dava açmasının kayıt altına alındığı gibi onların da suçlu olduğu kayıt altına alınacak” ifadelerini kullandı. Srebrenitsa Soykırımı’nda, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollanda taburunda görev yapan babası Mevludin Pasic’i kaybeden Almedina Pasic de kararın “yetersiz” olduğuna dikkati çekerek, “Daha fazlasını bekliyordum. Yıllar sonra çıkıp ‘Evet, suçluyuz’ demelerini bekliyordum, ama bu olmadı. Biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

HOLLANDA’NIN SKANDAL SREBRENİTSA KARARI

Lahey Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa’da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin “kısmen sorumlu” olduğuna hükmetti. Mahkeme, 2014’te bölge mahkemesi tarafından verilen Boşnak erkeklerin ölümünden Hollanda hükümetinin kısmen suçlu olduğu kararını onadı.

Mahkemede hakim Gepke Dulek, Hollanda askerlerinin 300 Boşnak’ı askeri kamptan çıkardığını ve bu kişilerin kamptan çıkarılmasıyla ellerinden “hayatta kalma şansının” alındığını bildirdi. Mahkeme, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30’unun karşılanacağına karar verdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneği’nin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa’nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak’ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda’yı kısmen suçlu bulmuştu.

SREBRENİTSA’DA NELER YAŞANMIŞTI?

Birleşmiş Milletler 1993 yılında Srebrenitsa’yı Boşnaklar için “güvenli bölge” ilan etti. Bosnalı Sırpların iki yıl süren kuşatması sonrası Temmuz 1995’de Srebrenitsa düştü. Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk, Srebrenitsa’nın hemen dışındaki Potocari’de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki BM Barışgücü karargahına sığındı. Hollandalı askerler karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söyledi. Ancak askerler Bosnalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnağı Sırplara teslim etti. Sırp güçler karargaha sığınanlar arasından ayırdıkları 300 erkeği kamyonlarla götürerek katletti. Kadın ve çocuklar da Bosna’nın diğer kesimlerine götürüldü. Kasabada 8 binden fazla Müslüman katledildi. Srebrenitsa’da yaşananlar Avrupa Parlamentosu ve BM tarafından daha sonra soykırım olarak kabul edildi.