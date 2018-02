İşte gâvurla bizim farkımız!

Suriye’deki iç savaşın başlamasından bu yana Türkiye Suriye’deki yardıma muhtaç insanlara 40 bin TIR’dan fazla yardım ulaştırdı. Emperyalist ve İslam düşmanı ABD batılı müttefikleri ise sadece son iki yıl içinde Suriye’ye 5 bin TIR’ın üzerinde ağır silah ve bomba gönderdi. Türkiye insanları yaşatmaya çalışırken, ABD ve müttefikleri insanların ölmesi için gereken tüm şeytani adımları attı. ABD’nin gönderdikleri arasında zırhlı muharebe araçları, ağır makineli tüfekler, roketatarlar, omuzdan atılan uçaksavar füzeleri, tanksavar füzeleri, patlayıcılar ve el bombaları bulunurken, Türkiye’nin gönderdiği malzemeler yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzemeler, temizlik malzemeleri, battaniye, yorgan, yatak gibi malzemeler bulunuyor.

FETÖ’NÜN KARA PROPAGANDASI

Türkiye on binlerce TIR insani yardım gönderirken ihanet ve terör örgütü FETÖ, o dönemde kendisine bağlı savcı, hakim ve askerlerle sözde silah yüklü TIR’ları durdurarak dünyada Türkiye’yi zor durumda bırakmaya çalışmıştı. Tescilli vatan haini Can Dündar’ın Cumhuriyet’te kapaktan verdiği haberle kurulan kumpas, gerçeklerin ortaya tamamen çökerken akıllarda sadece iyi ve kötünün savaşı kaldı.

“İNSANLIK” ARA VERMEDİ

Her türlü ihanet ve terör örgütüyle mücadele etmekten yaptıklarını dünyaya yeterince anlatmaya fırsat bulamayan Türkiye’nin yaptıkları, Kızılay yetkilisinin İdlib’teki yardım çalışmaları sırasında yaptığı açıklamanın satır aralarından adeta ışık saçtı. Türk Kızılayı Genel Müdürü Yardımcısı Alper Küçük, Kızılay’ın Suriye’ye her ay ortalama 750 TIR yardım malzemesi gönderdiğini belirterek, “Kızılay olarak yedinci yılını tamamlayacak Suriye krizinde neredeyse tüm sınır kapılarımızdan 40 binin üzerinde TIR’la her türlü insani yardım malzemesini sevk ettik” şeklinde bilgi verdi.

AFAD VE KIZILAY İNŞA ETTİ

Küçük, şöyle devam etti: “Kızılay olarak AFAD ile birlikte İdlib’in Kelbit köyünde göç edenler için kamp kurduk. Kamp 3 bin kişilik olacak, önümüzdeki hafta hazır olacak. Kızılay olarak ayda 3 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırıyoruz. 15 bin kişiye de kıyafet yardımında bulunduk. Günlük 35 bin ekmek olan dağıtımımızı artırarak 70 binin üzerine çıkaracağız.”

MUHAMMET KUTLU / ANKARA