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Bafetimbi Gomis'in hastalığı bayıltıyor

Galatasaray'ın Swansea City'den transfer ettiği golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'in stres durumlarında kendisini bayıltan bir hastalığı var.

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:41
Bafetimbi Gomis'in hastalığı bayıltıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Gomis, vazovagal senkop hastası.

SWANSEA-TOTTENHAM MAÇINDA BAYILMIŞTI

Aşırı stres durumlarında ani kalp ritmi dengesizliği nedeniyle tansiyonu oynayan Gomis'in beynine kısa süreli olarak kan gitmiyor ve bayılmasına neden oluyor.

Gomis, bir futbolcu için son derece önemli olan bu hastalıktan dolayı Swansea'nin Tottenham ile oynadığı maçta bayılmıştı. O dönem babasının rahatsızlığından dolayı endişeli günler geçiren Gomis, sahanın ortasına yığılmış, herkesi korkutmuştu.

Swansea yetkililerinin "rahatsızlığını bilerek transfer ettiklerini" açıkladıkları Gomis’in baygınlık geçirdiği maç sonrası teknik direktör Garry Monk; "Sağlık durumu gayet iyi, sedyeyle kenara geldikten sonra kendine geldi ve ilk söylediği sahaya geri dönüp dönemeyeceği oldu. Bu onun hikayesi" açıklamasını yapmıştı.

MARSİLYA'DA SORUNSUZ OYNADI

Swansea'de vazovagal senkop hastalığı nedeniyle baygınlık geçiren Gomis, geçen yıl formasını giydiği Marsilya'da 31 maçta oynarken, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadı. Gomis bu rahatsızlığı son olarak 5 Mart 2015'te yaşadı.

Ligue 1'de 20 gol atan Fransız golcü, başarılı bir sezonu geride bıraktı ve sarı-kırmızılı ekibe transfer oldu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:41
  1. Bafetimbi Gomis'i bayıltan hastalık
  2. Gomis
  3. vazovagal senkop
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Gs li yöneticilerde zerre akıl yok. Ayila bayila oynar artık.
Bugünkü Akit

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