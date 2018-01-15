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İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Fatih Terim'in bir tane sol bek transfer edeceğiz açıklamasından sonra Galatasaray yönetimi aradığı sol beki buldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Fatih Terim’in daha ilk günden bu yana sol ayaklı sol bek isteği nihayet çözüme kavuşuyor. Galatasaray 19 yaşındaki sol bekin transferinde büyük aşama kaydetti. 

Galatasaray'da sol bek Arteaga'ya emanet!

Meksika basınının haberine göre; Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı isim Santos Laguna forması giyen Gerardo Arteaga. Portekiz devi Benfica’nın da bu transfer için devrede olduğu ancak Galatasaray’ın avantajlı olduğu kaydedildi. Zira Arteaga, Galatasaray’da daha fazla forma giyme şansı bulacak.

Galatasaray’ın yeni sol beki Gerardo Arteaga kimdir?

Santos Laguna altyapısında yetişen 1998 doğumlu oyuncu A takımla ilk maçına 13 Eylül 2016’da henüz 18 yaş 6 günlükken çıktı. O günden bu yana 33 maçta forma giyen Arteaga, Meksika futbolunun önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Savunma yönüyle ön plana çıkan Meksikalı futbolcunun çalım istatistiği kötü. Yine de gelişime açık bir futbolcu. Bu sezon 15 resmi maçta görev alan Arteaga gol atamazken 1 asistlik bir katkı verdi.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
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