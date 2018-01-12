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İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Galatasaray, aradığı sol beki Brezilya'da buldu.

12 Ocak 2018 Cuma 14:43
İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Galatasaray’da sol bek bilmecesi son buluyor. Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Brezilya’nın yükselen yıldızları arasında gösterilen Junior Tavares’i Galatasaray’a önerdi. Fatih Terim’in onay verdiği Brezilyalı yıldızla görüşmeler başladı. Taffarel’in bu transferde önemli bir rol oynadığı öğrenildi.

1 YILLIK KİRALIK VE OPSİYON...

Galatasaray’ın ilk planda Tavares’i 1 yıllığına kiralayacak. 21 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu da Galatasaray’da olacak. Brezilya’da liglerin sona ermesi ve transfer döneminin 2 Nisan tarihine kadar devam etmesi, Galatasaray’ın bu transferde zaman açısından elini güçlendiren en önemli faktör. 

Geçtiğimiz sezon Sao Paulo formasıyla toplamda 45 maça çıkan Junior Tavares, bu karşılaşmalarda 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:43
  1. Junior Tavares
  2. Galatasaray
  3. Brezilya
  4. Sao Paulo
  5. sol bek
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