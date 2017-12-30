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İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Aziz Behich için Bursaspor'la masaya oturan Galatasaray'ın ilk teklifi Donk + 1 milyon euro oldu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:10
İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Sezon başından beri sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray, yetenekli futbolcu Aziz Behich için Bursaspor’la masaya oturdu.

'DAHA ÖNCE TAKASTAN AĞZIM YANDI'

Filipe Luis, Asamoah, Cristico gibi yıldız oyuncularla görüşen sarı kırmızılı kulübün Fatih Terim’in isteğiyle Aziz Behich için Bursaspor Başkanı Ali Ay’la bir araya geldiği öğrenilirken, Dursun Özbek’in Behich için Donk + 1 milyon Euro teklif ettiği fakat Ali Ay’ın bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Daha önce Serdar Aziz transferinde Galatasaray’dan takasla 3 futbolcu alan ve camiadan büyük tepki gören Ali Ay’ın bir kez daha takas teklifine yanaşmadığı ifade edilirken, ‘Yeşil Timsahların’ 27 yaşındaki oyuncusu için 2,5 milyon Euro talep ettiği anlaşıldı.

AZİZ BEHİCH'E TRABZONSPOR DA TALİP

Emmanuel Mas’ın Boca Juniors’a transfer olma ihtimalinin bir hayli güçlenmesinin ardından Sakıb Aytaç’la dirsek temasına geçen Trabzonspor’un Antalyaspor’dan yanıt beklediği öğrenilirken, olası olumsuz bir gelişmeyle birlikte bordo mavili kulübün başkanı Muharrem Usta’nın Aziz Behich için Bursaspor’la masaya oturacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 15:10
  1. Filipe Luis
  2. Asamoah
  3. Cristico
  4. Aziz Behich
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