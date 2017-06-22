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İşte Galatasaray'ın Sneijder planı!

Galatasaray'ın, Ajax'tan transfer etmek istediği Kenny Tete için istenen 4,5 milyon euroluk bonservis bedeline karşılık Sneijder'ı vermeyi planladıkları ortaya çıktı.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:50
İşte Galatasaray'ın Sneijder planı!

Galatasaray'dan sızan bilgilere göre, bir süredir 21 yaşındaki sağ bek Tete için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör İgor Tudor'un takımda istemediği Wesley Sneijder için takas formülünü gündemine aldı.

Habertürk'ten haberine göre, bir taşla iki kuş vurma planları yapan yönetimin, bir yıl daha mukavelesi bulunan ve kendisine talip olan Çin kulüplerine de gitmek istemeyen Sneijder'ı, futbola altyapısında başladığı eski kulübü Ajax'a teklif edip Tete'yi talep etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Böylece Sneijder'ın 5 milyon Euro'luk ücretinden kurtulacak olan yönetim, Ajax'ın 4.5 Milyon Euro istediği Tete'yi de bonservissiz olarak renklerine katacak. Bu şekilde Sneijder'ın gelecek sezon bedelsiz gitmesinin de önüne geçilecek.

33 yaşındaki Sneijder'ın da bu teklife olumlu yaklaşacağına inanan Sarı-Kırmızılılar, öncelikle Ajax'ın bu öneriyi kabul ederek yıldız oyuncuyla anlaşmasını bekleyecek.

Plan işlerse, Sneijder, Hollanda'ya dönecek, Tete de Galatasaray forması giyecek.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:50
  1. Galatasaray
  2. Ajax
  3. Kenny Tete
  4. İgor Tudor
  5. Wesley Sneijder
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