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İşte Galatasaray'ın Ndiaye için istediği müthiş rakam

Premier Lig ekibi Stoke City'nin 16 milyon euroya transfer etmek istediği Galatasaraylı Badou Ndiaye için Sarı Kırmızılı yönetim 19 milyon euro talep etti.

28 Ocak 2018 Pazar 11:43
İşte Galatasaray'ın Ndiaye için istediği müthiş rakam

İngiliz ekibi Stoke City’nin ısrarla istediği Badou N'Diaye Premier Lig’e gitmek için gemileri yaktı ve maç öncesinde Galatasaray’ın Florya kampından ayrıldı. Ara transfer döneminde N'Diaye için ciddi teklifler gelirken Fatih Terim’in de ret yanıtı vermesi ile birlikte hem Dursun Özbek yönetimi hem de Mustafa Cengiz yönetimi teklifleri kabul etmedi.

Ancak buna rağmen Stoke City’nin ısrarı sürdü ve son olarak da 16 milyon Euro’luk teklif ile Galatasaray’ın kapısı bir kez daha çalındı. Peki bu kez ne değişti? Oyuncu, menajeri aracılığı ile yönetime gitmek istediğini açık açık söylerken kendisinden bunu Fatih Terim’e de söylemesi istendi.

7.5 MİLYON EUROYA TRANSER OLDU

Florya'da Osmanlı maçı öncesinde sarı-kırmızılı oyuncular kampa girerken Ndiaye de akşam saatlerinde hocasına görüşmek istediğini iletti. Terim, “İngiltere’ye giderek Premier Lig’de oynamak istiyorum” diyen Ndiaye’yi dinledi.

Şimdi gözler de Stoke City ile Galatasaray arasındaki pazarlıklarda. İngiliz ekibi 16 milyon Euro önerirken Aslan’ın hedefi ise bu rakamı 19 milyon Euro’ya yükseltip Ndiaye’nin ayrılmasına onay vermek.

Sezon başında 7.5 milyon Euro’ya Osmanlıspor’dan alınan Senegalli oyuncunun ayrıca 1 milyon Euro da bonusları bulunuyordu. Bu sezonun sonunda kontratında 19 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncuyu yönetim şimdiden bu rakama bırakmaya hazır.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 11:43
  1. Stoke City
  2. N'Diaye
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim
  5. Dursun Özbek
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