İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi yarın çekilecek kura sonucu belli olacak.18 Haziran 2017 Pazar 15:07
UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın Nyon'da gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşecek kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katılacak.
Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'ın rakibinin, ilk ön eleme turundaki hangi eşleşmeden geleceği belli olacak.
Organizasyonda 1. ön eleme turu kuraları 14.00'te, 2. ön eleme turu kuraları ise 15.30'da çekilecek.
Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Not: Östersund ve Dinamo Brest dışındakilerin tamamı ilk ön eleme turunu da oynayacak, geçerlerse rakip olabilecekler.
- Kairat Almaty, Ordabasy Shymkent , Irtysh Pavlodar (Kazakistan)
- Osijek (Hırvatistan)
- FK Sarajevo , Zeljeznicar Sarajevo (Bosna Hersek)
- IFK Norrköping, Östersunds FK (İsveç)
- Milsami Orhei (Moldova)
- Bnei Yehuda (İsrail)
- Lyngby BK (Danimarka)
- Kalju Nomme, Levadia Talinn (Estonya)
- Botev Plovdiv, Levski Sofya (Bulgaristan)
- Olimpija Ljubljana, NK Domzale (Slovenya)
- Valetta FC (Malta)
- FC Vaduz (Liechtenstein)
- KR Rejkjavik, Stjarnan FC (İzlanda)
- FK Haugesund, SK Brann Bergen (Norveç)
- Dinamo Brest (Belarus)
- Lech Poznan (Polonya)
- Ferencvaros (Macaristan)
- Crusaders Belfast (K.İrlanda)
- Rabotnicki Üsküp (Makedonya)
- Glasgow Rangers (İskoçya)
- Shirak Gyumri (Ermenistan)
- Dacia Kişinev (Moldava)
- Mladost Podgorica (Karadağ)
- Zira FK (Azerbaycan)