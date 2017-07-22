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İşte Galatasaray'ın görüştüğü 56 yaşındaki Fransız teknik adam

Igor Tudor'la yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Lucescu dışında Fransız teknik adam Claude Puel'le de görüşme halinde.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:56
İşte Galatasaray'ın görüştüğü 56 yaşındaki Fransız teknik adam

Östersunds faciasından sonra yeni teknik direktör meselesini masaya yatıran Galatasaray yönetimi Igor Tudor konusunda ikiye bölünmüş durumda. Yapılan toplantılarda bazı yöneticiler hocanın arkasında durulması gerektiği yönünde görüş bildirirken, kimi yöneticiler ise Hırvat teknik adamla bir an önce yolların ayrılması gerektiğini başkana iletmiş durumda.

PUEL GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Igor Tudor hakkında hafta sonuna kadar kesin karara varacak olan Galatasaray’da her ne kadar Mircea Lucescu ismi ön plana çıksa da Futbol Direktörü Cenk Ergün’ün başta Claude Puel olmak üzere bazı teknik adamlarla dirsek teması halinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz dönemlerde de Fransız çalıştırıcıyla ilgilenen Galatasaray’ın 56 yaşındaki hocanın işini bu sefer bitireceği ifade edilirken, Puel’in de sarı kırmızılı kulübe sıcak baktığı bildirildi.

PUEL GALATASARAY'IN KADROSUNA ÇABUK UYUM SAĞLAYABİLİR

Belhanda, Gomis, Mariano gibi Lig 1 deneyimi olan futbolcularla iyi anlaşacağı düşünülen Puel’in, tecrübesiyle Galatasaray’a beklenen katkıyı yapacağı yönünde görüş bildirilirken, son olarak Southampton’u çalıştıran tecrübeli antrenörün daha önce hocalığını yapmış olduğu Gomis ve Chejdou’ya sarı kırmızılı kulübü sorduğu belirtildi.

Claude Puel, Gomis - Chedjou dışında Abdul Kader Keita ve Cris’in de teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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