İşte FM radyo yayınına son veren ilk ülke

Norveç, analog radyo sinyallerini kapatarak, FM radyo yayınına son veren ilk ülke olacak.

İşte FM radyo yayınına son veren ilk ülke
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:20
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BBC'nin haberine göre, uygulamayı ilk hayata geçirecek olan ülke Norveç, FM radyo sinyallerini yerel saatle 11.11'de kapatacak ve analog FM sistemi yerini Dijital Ses Yayınına (DAB) bırakacak.

Yalnızca DAB üzerinden dinlenebilecek yerel radyolara, sistem değişikliği için beş sene mühlet tanınacak.

 

FM radyo tarih oluyor

 

DAB'a geçişten 7,9 milyon radyo alıcısı etkilenecek. Dijital radyolar, FM radyolar kadar pahalı olmasa da bir araç radyosuna maliyeti yaklaşık 175 dolar (1500 Norveç kronu).

Dagbladet gazetesinde aralık ayında yayımlanan bir anket, Norveçlilerin üçte ikisinin, hükümetin aldığı söz konusu değişim kararında aceleci davrandığını düşündüğünü ortaya koydu.

Norveç Yerel Radyo Derneğinden Svein Larsen, "Norveç henüz bu duruma hazır değil. Evlerde, kulübelerde ve teknelerde milyonlarca radyo var ve bunlar artık çalışmayacak. Norveç'teki arabaların yaklaşık yüzde 25'inin dijital radyosu ya da uyarlayıcısı var." dedi.

Dijital sinyaller, analoglardan daha kaliteli ve kapsamlı olmasının yanı sıra daha hesaplı ancak analog radyoların kapatılmasının, yaşlıları ve motosikletlileri olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

 
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