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İşte Fikret Orman'a oy vermeyen tek kulüp

Bugün düzenlenen seçimlerde Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı seçilmişti. Göksel Gümüşdağ, tek çekimser oyun Fenerbahçe tarafından verildiği belirtti.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:04
İşte Fikret Orman'a oy vermeyen tek kulüp

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, Galatasaray Kulübündeki başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık için seçim yapıldı.

Seçimde tek aday gösterilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, vakfın başkanlığına seçildi.

Divan başkanlığını Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı toplantıda 18 kulübün yetkilileri yer aldı. Gümüşdağ, Fikret Orman'ın 17 kulübün desteğiyle yeni başkan olduğunu, Fenerbahçe Kulübünün ise çekimser oy kullandığı belirtti.

Gümüşdağ, Orman'ın yardımcılıklarını Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in yapacağını aktardı.

Orman: "Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Türk sporuna hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Fikret Orman, görevi kendisine layık gören kulüplere teşekkür ederek, "Hayırlısı olsun. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız. Bundan önceki başkanlarımızda olduğu gibi, iyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarına tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın toplantılara katılmaması nedeniyle Beşiktaş Kulübünün de başkanlık düzeyinde son toplantılarda yer almamasının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Geçmiş, geçmişte kaldı. Şu an yeni bir başlangıç yapmışken, geçmişle ilgili polemik konusu oluşturmanın manası yok. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız Toplantıya katılımlar başkanlık seviyesinde önemli, esasında icraat tarafı önemli."

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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