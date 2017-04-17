% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
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HAYIR23.777.014 OY

İşte Fetullah Gülen'in köyünde referandum sonucu

FETÖ Lideri Fetullah Gülen'in doğduğu ve eski adı Korucuk olan Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde seçmenlerin çoğunluğu "evet" dedi.

İşte Fetullah Gülen'in köyünde referandum sonucu
Eklenme: 17 Nisan 2017, 01:45

Gülen, Erzurum'a 25 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç mahallesinde, 27 Nisan 1941'de dünyaya geldi. Hain Fetullah Gülen'in doğduğu mahallede seçmenler Şehit Burak Karakoç ilkokulunda sandık başına gitti. 195 seçmenden 167 oy kullandı. 1069 nolu sandıkta oylarını kullanan seçmenlerden 108'i 'evet' derken, 57 kişi ise 'hayır' dedi. Kullanılan oylardan 2'si ise geçersiz sayıldı.

Öte yandan seçim sonuçlarını değerlendiren Şehit Burak Karakoç Mahallesi Muhtarı Hulkettin Kızıltunç, "Mahallemiz devletinin, milletinin, bayrağının yanındadır. Artık teröristbaşı ile birlikte anılmak istemiyoruz. Biz terörist başını yerle bir ettik" diye konuştu.

 
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