İşte FETÖ'yü kontrol eden istihbarat birimleri

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bergin, bugünkü yazısında 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün ABD, Alman ve İngiliz istihbarat birimlerinin kontrolü altında olduğunu söyledi. Darbe girişimi sonrası Alman istihbaratının, “Biz 15 Temmuz darbesinin arkasında FETÖ’nün izlerine rastlamadık” açıklamasını hatırlatan Bergin, bu açıklamadan bir ay sonra da İngiltere gizli servisinden “Fetullah zaten CIA’nın referansıyla ABD’de ikamet ediyor, CIA koruması altında.” değerlendirmesi yapıldığını belirtti.

BUNLAR BİRLEŞTİĞİNDE…

Adı geçen 3 istihbarat birimi birleştirildiğinde FETÖ’nün bu üç istihbarat birimi tarafından kontrol edildiği sonucunun ortaya çıktığını söyleyen Bergin, “Yine PKK şu anda PYD adı altında ABD ile tamamen işbirliği içinde. Silah gönderiyor, hatta bunu bütün dünyanın gözü önünde yapıyor. Böyle bakınca bu ikisi arasındaki organik bağı kurmak çok kolay...” ifadelerini kullandı.