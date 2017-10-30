Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte FETÖ'yü kontrol eden istihbarat birimleri

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bergin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 3 istihbarat biriminin kontrolü altında olduğunu söyledi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:21
İşte FETÖ'yü kontrol eden istihbarat birimleri

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bergin, bugünkü yazısında 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün ABD, Alman ve İngiliz istihbarat birimlerinin kontrolü altında olduğunu söyledi. Darbe girişimi sonrası Alman istihbaratının, “Biz 15 Temmuz darbesinin arkasında FETÖ’nün izlerine rastlamadık” açıklamasını hatırlatan Bergin, bu açıklamadan bir ay sonra da İngiltere gizli servisinden “Fetullah zaten CIA’nın referansıyla ABD’de ikamet ediyor, CIA koruması altında.” değerlendirmesi yapıldığını belirtti.

BUNLAR BİRLEŞTİĞİNDE…

Adı geçen 3 istihbarat birimi birleştirildiğinde FETÖ’nün bu üç istihbarat birimi tarafından kontrol edildiği sonucunun ortaya çıktığını söyleyen Bergin, “Yine PKK şu anda PYD adı altında ABD ile tamamen işbirliği içinde. Silah gönderiyor, hatta bunu bütün dünyanın gözü önünde yapıyor. Böyle bakınca bu ikisi arasındaki organik bağı kurmak çok kolay...” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:21
  1. Tunca Bergin
  2. FETÖ
  3. CIA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi elektriği kullananlar tedirgin
    1. Sanayi elektriği kullananlar tedirgin
    2. Katar Emiri: Rejim değişikliği..
    3. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    4. Yeni dönem başlıyor... O ülkeye dev..
    5. IKBY'den sert açıklama: Karşılığı..
    6. ''Rusya, askeri varlığını azaltmayı..
    7. Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla..
    8. Otomotiv döviz kıskacından nasıl..
    9. Bereketten Erciyes de nasibini alacak
    10. Trump, Beyaz Saray'da diğerlerinden..
    11. Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları..
    12. Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi..
    13. Konya merkezli FETÖ soruşturmasında..
    14. Cep telefonu ve internet kullananlar..
    15. Sig Sauer nasıl bir silah.? Kimler..
    16. Kıbrıs medyası: Türkler doğalgaz buldu
    17. Terör örgütüne büyük darbe
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı o iddiaları..
    19. Kandil’den kaçan kadın PKK'lının..
    20. Papa yine ''Dinler arası diyalog'' dedi
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım