İşte FETÖ'nün yeni şifresi '2 dolar'ın sırrı...

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturma ve operasyonlarda 1 dolar ve ByLock gibi bazı argümanlar şifre olarak öne çıkmıştı. FETÖ mensuplarının telefonlarında kullandıkları şifreli haberleşme yazılımı olan ByLock ve çekmecelerinde çıkan 1 dolarlar gündeme oturmuştu. Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz gündeme yeni bir argüman daha getirdi: 2 dolar!

İşte FETÖ'nün yeni şifresi '2 dolar'ın sırrı...
Eklenme: 11 Ocak 2017, 02:11
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FETÖ mensuplarının üzerinden çıkan 1 dolarların, birbirlerini tanıma ve görevlerini teyit amaçlı kullandıkları ileri sürülmüştü. Aynı zamanda telefon uygulaması olarak kullanılan ByLock da FETÖ mensuplarının gözaltına alınmasında önemli bir delil olarak kullanılıyor. Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, bugünkü köşesinde şimdiye kadar kimsenin konuşmadığı 2 dolarlık banknotun sırrını açıkladı. Yavuz, "İki dolarını gösterene dünyada bütün kapılar açılıyor" diye yazdı.

ASIL ŞİFRE 2 DOLAR!

Bylock, 1 Dolar… Onlar ayağa düştü. Bir sürü adamdan çıktı.

İki yüz bin kişi kullanıyormuş! Bylock; viber, whatsapp gibi bir şey oldu.
Oysa esas parola 2 dolar!
1, 5, 10, 20, 50, 100 dolar tedavülde. İki dolarlık banknot ise basılmıyor.
Buna karşın yedi milyarın içinde “Seçilmiş çok az kişi” 2 dolar taşıyor.
FETÖ’yü de aşan, NATO küresel ağının sembolü gibi.
İki dolarını gösterene dünyada bütün kapılar açılıyor.

Bilgisine çok güvendiğim o kaynağım anlattı. Türkiye’de 20 kişide var. Ama çok üst düzeydeler. Asla dokunulamadı henüz!
Mısır’da 10, İran’da 30, Avrupa’da 500, Rusya’da, Amerika, İsrail’de 1000 kişide var örneğin.
Şimdi devlet, “O 20 kişiye nasıl dokunulacak?” meselesiyle meşgul!
Diyeceksiniz ki bu nasıl bir ağmış böyle. Sanki Gizli Dünya Devleti kurmuşlar! Matruşka gibi.
Soydukça, derinden bir kat daha çıkıyor!
Anlatanın yalancısıyız bizde!

Kaynak: Milli Gazete

 
EtiketlerFETÖ'nün yeni şifresi '2 dolar'ın sırrıFETÖ'2 dolarMilli Gazete yazarı Ahmet Yavuz
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