Nurettin Veren FETÖ’nun kullandığı esrarengiz evlilik metotlarını açıkladı

Bir zamanlar teröristbaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olan gazeteniz yazarı Nurettin Veren, kaleme aldığı son yazısında FETÖ'nün kullandığı esrarengiz evlilik metotlarını açıkladı.

İŞTE NURETTİN VEREN'İN İLGİLİ YAZISI:

Daha önceki yazılarımda FETÖ’nün planladığı jeopolitik evliliklerini anlatmıştım. Örgüt içerisindeki jeopolitik evlilikleri tek tek, isim isim, kimin kızı, kimin oğlu ile evlenecek şekilde planlayan FETÖ, aynı zamanda örgütün başındaki üst düzey işadamlarının, devletin içindeki örgütten olmasa da, önemli devlet adamlarının, oğullarını, kızlarını tespit ederek, belli yönlendirmeler ile ele geçirilecek hedefler gibi takibe alır, fişler dolaylı yollardan planladığı şekilde evlilikler yaptırarak, ailenin ele geçirilmesini sağlar.

Dünyanın her yerinde bu sistem aynı şekilde FETO tarafından uygulanmaktadır. Önemli isimlerden, gelin, damat, alma-verme ilişkilerinden biraz daha geriye giderek bahsedelim.

FETÖ’nün çok sevdiği manevi oğlu, Eyüp Can’dır. Eyüp Can, Amerika’da okudu ve ardından Türkiye’ye geldi. Zaman Gazetesi’nde ve referans gazetesinde çalışmaya başladı. Eyüp Can 2005 senesinde Berlin’de, Elif Şafak ile evlendi. Elif Şafak 1971’de Fransa’da doğmuştu. Ermeni bir annenin çocuğu olan Elif Şafak’ın, Ermeni vakıflardan para aldığına dair çok fazla iddialar var.

Elif Şafak, 2005-2009 arası tam dört sene Zaman gazetesinin baş yazarlığını yaptı. Zaman gazetesinin baş yazarlığını yaparken, baba ve piç isimli bir kitap yazdı.

Bu kitapta Türk milletine ve Osmanlı tarihine ağzına geleni sayan Elif Şafak mahkemelik oldu.

Şimdi bu kitaptaki küfürlerden birkaç tane alıntıya bakalım: 1

Ben bütün akrabalarını 1915›te Kasap Türklerin ellerinde kaybetmiş, Soykırımzede sülalenin torunuyum. (sayfa 63)

2: Sen kalk gel Orta Asya’dan, dal dosdoğru Anadolu’nun bağrına, sonra bir bakmışsın her yerde, yerleşik olan milyonlarca Ermeni yok olmuş, mal ve mülk ellerinden alındı. (sayfa 65)