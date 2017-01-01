İşte FETÖ'nün beş ayaklı gelir kaynağı

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Darbe araştırma komisyonu, FETÖ’nün 5 ayaklı gelir kaynağını gözler önüne serdi. Örgütün, kamu kaynakları, STK’lar, işadamları, gönüllülük esaslı faaliyetler ve eğitim olmak üzere beş başlıkta para topladığı tespit edildi.

15 Temmuz darbe girişimini araştıran komisyona gönderilen belgeler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 5 ayaklı gelir kaynağını gözler önüne serdi. FETÖ'nün bazı işadamlarından davalarını lehte sonuçlandırma karşılığında, bazılarından ise şantaj ve baskı ile para aldığı ifade edildi. Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı şirketlere verilmesi de detaylar arasında yer aldı.

Komisyona gelen belgelere göre, terör örgütünün gelirleri, kamu kaynakları, sivil toplum kuruluşları (STK), işadamları, gönüllülük esaslı ve eğitim faaliyetleri olmak üzere 5 başlık altında toplandı.

MİLLETİN MALINI YEMİŞLER

Belgelerde, kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verildiği, rakip firmalar hakkında adli ve idari işlemler yapılarak piyasanın örgüt firmalarına teslim edildiği ifade edildi.

Kurumların ticari sır olarak gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamalarının örgütle ilişkili firmalara sızdırıldığı, kamu arazisi tahsislerin örgüte yakın vakıf, dernek ve eğitim kurumlarına bedelsiz olarak verildiği, hibe ve teşviklerde örgüt şirketlerinin kayırıldığı, belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin, örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapıldığı belirtildi.

İŞADAMLARINA ŞANTAJ

Raporlarda, terör örgütünün bazı işadamlarından lehe dava sonuçlandırma karşılığında, bazı işadamlarından ise kasetlerle şantaj yaparak ve tehdit ederek para aldığı belirtildi. Örgütün önemli gelir kaynaklarından biri olarak sivil toplum örgütleri gösterildi.

Bu kapsamda örgütün ticaret odası yönetimlerini ele geçirerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel belirlemelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi yoluyla menfaat sağladığı ifade edildi.

TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar, yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan gelirler, 'Kimse Yok Mu?' ve benzeri dernekler aracılığıyla da yardım adı altında vatandaşlardan toplanan paralar örgütün gelirleri arasında yer aldı.

KURBAN, ZEKAT VE BURS

Kurban Bayramı öncesi işadamlarından ve esnaftan, adlarına kurban kesileceğini belirterek toplanan, il ve ilçelerde işadamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturularak zekat ve burs adı altında toplanan, memur maaş ve ödüllendirmelerinde "himmet" adı altında yapılan kesintilerden toplanan ve devlet kurumlarına yerleştirilen örgüt mensuplarının ilk maaşlarını örgüte vermeleriyle elde edilen paralar FETÖ'nün 'gönüllülük esaslı gelirleri' olarak raporlara yansıdı.

Örgütün bir diğer kaynağı ise 154 ülkede bulunan okullarından elde ettiği gelirler oldu.

Örgütün bu okullarda okuyan örgencilerden aldığı paralar, yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar, fakir öğrencilerin okutulacağı belirtilerek 'burs' adı altında toplanan paralar bu kapsamda gösterildi.