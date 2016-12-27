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İşte FETÖ'den ihraç edilen net öğretmen sayısı

Devlet Personel Başkanlığı, 15 Temmuz FETÖ'cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği raporda, bugüne kadar FETÖ'den ihraç edilen personel hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

İşte FETÖ'den ihraç edilen net öğretmen sayısı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 11:23
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Devlet Personel Başkanlığı, 15 Temmuz FETÖ'cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği raporda, bugüne kadar FETÖ'den ihraç edilen personel hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

 24 Kasım 2016 itibariyle düzenlenen verilere göre 69 bin 895 kişi FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 58 bin 712'i memur, 4 bin 927 askeri personel, 3 bin 636 öğretim görevlisi, bin 459 sözleşmeli personel bulunuyor.

FETÖ'cülerin en fazla ihraç edildiği kamu kurumu Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bakanlıktan toplam 30 bin 411 kişi ihraç edildi.

 
EtiketlerMilli Eğitim Bakanlığıfetö'den ihraç edilen toplam öğretmenkaç öğretmen fetö'den ihraç edildi
HABER YORUMLARI
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Yozgatlı Öğretmen

Mebbis te 1gun gozukuyor lanet sendika uyeligim. Cok agir bi imtihan. Sayin Bakanim Sayin Müsteşarim 5 aydir işsizim. yaş 40 olmuş.Ne is veren var ne arayan ne soran. 3 cocuk. kar kış kıyamet.Başka hiç kriterim yok. Bankasyadan iceri girmisligim yok.sendika da oyle. bayloku herkes gibi ben de 15 temmuzda duydum. hele hele 1gr vatan hainligim tesbit edilsin idam edin hakkimi helal ederim.Sesimi kimseye duyuramiyorum ki.

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musa

Tıp hukuk gibi önem arzeden okullarda okuyanlara burs veren yerli yabancı kişi dernek vakıf ve stklar kim kimler bakıyormuyuz

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