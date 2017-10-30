Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte FETÖ ile FOX TV işbirliğinin belgesi

Hrant Dink suikastında derin bağlantıları ortaya çıkan ve Pensilvanya ile direk temaslı olduğu saptanan Ercan Gün'e FOX TV sahip çıkmaya devam ediyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 23:30
İşte FETÖ ile FOX TV işbirliğinin belgesi

FETÖ'nün medyadaki isimlerinden FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün gerçek yüzü gün gün ayrıntılarıyla ortaya çıkıyor. FETÖ'nün medyadaki gazeteci görünümlü tetikçilerinden Gün'ün Hrant Dink cinayetindeki rolü apaçık deşifre oldu. Gün, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Emniyet ve adliyedeki FETö mensuplarıyla yakın temas halinde olan Gün, örgüt adına algı operasyonlarını yürütüyordu...

FETÖ-FOX TV İŞ BİRLİĞİ

FETÖ'nün FOX TV ile işbirliği de halen devam ediyor. Tescilli FETÖ militanı Ercan Gün'e sahip çıkan FOX TV, Gün'ün işine son vermeyerek maaş ödemeye devam ediyor. Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haberin künyesinde, Ercan Gün'ün ismi "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan rapora göre Ercan Gün'ün kullandığı her iki telefonda da FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Bylock yüklendiği tespit edilmişti.

 

Kaynak: Sabah Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 23:30
  1. fox tv

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz Saray'dan 'Rusya' açıklaması
    1. Beyaz Saray'dan 'Rusya' açıklaması
    2. İşte FETÖ ile FOX TV işbirliğinin..
    3. ‘Gaybubet evleri’ne şok baskın… Çok..
    4. Fenerbahçe maçından sonra gözaltı
    5. Belçika: Yakın zamanda Puigdemont ile..
    6. İngiltere'den Filistin açıklaması
    7. Terör örgütü PKK, Rakka'yı 16 parçaya..
    8. İşte milli oyuncumuzun yeni takımı
    9. 'İsrail'in yaptığı etnik temizlik'
    10. Arakan’da 320 Bin Çocuk Tehdit Altında
    11. 1 ayda 18 bin adet ceza... 'Ben de 150..
    12. Fenerbahçe'nin golünde büyük tartışma
    13. Projeyi Üsküdar Üniversitesi ile..
    14. Katar krizinde yeni gelişme
    15. Enerji verimliliği ve çevre..
    16. Bakan milyonlara müjdeyi verdi…..
    17. ‘Prime Suites’ ve 'Babacan..
    18. Moskova'da 'Stalin kurbanları' anıldı
    19. KYB'den Türkiye itirafı: Bu korkutuyor
    20. PKK o askeri üssü boşaltıyor
    "Buhari'yi de açığa alacaklar mı?"
    "Buhari'yi de açığa alacaklar mı?"
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
    Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama