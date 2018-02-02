Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Aykut Kocaman'ın sakatlıklar sebebiyle bu kez de Josef de Souza'ya stoper bölgesinde görev vermesi bekleniyor.

02 Şubat 2018 Cuma 12:49
İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Sakatlıklar nedeniyle çaresiz kalan Aykut Kocaman, özellikle stoperde kimi oynatacağını bilemez hale gelmişti. Skrtel, Neto ve Yiğithan’ın sakat olması nedeniyle tek stoper Roman Neustadter kaldı.

Bunun için de Trabzonspor maçında Rus yıldızın yanında Mehmet Topal yer aldı. Sakatlar iyileşmediği için Topal-Josef ikilisinden birini yine stopere çekmek zorunda kalacak olan Kocaman’ın bu defa o bölgede Souza’yı alması bekleniyor. Ön liberoda Topal’ın yanına iki genç oyuncusundan birini monte etmeyi düşünen Kocaman, Oğuz Kaan ile Eljif Elmas arasında karar verecek.

KUPA TAMAM SIRA LİGDE

Süepr Lig İlhan Cavcav Sezonu 20. hafta maçında Ülker Stadı’nda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’da başladı. Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

ŞİMDİ DE HASAN ALİ!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği ile yarın ligde oynayacağı maça da sıkıntılı çıkacak. Sarı-Lacivertliler’de sakatların çokluğu zorlu maçlar öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman’ın elini kolunu bağlamış durumda. Yapılan yoğun tedavilere rağmen Giuliano, Şener Özbayraklı, Luis Neto, Vincent Janssen, Martin Skrtel ve Yiğithan Güveli iyileşip takıma katılamadılar. böyle olunca da yarınki maçta forma giyemeyecekler. Yıldız futbolcunun Gençlerbirliği karşısında oynaması beklenmiyor.

Kaynak:Habertürk

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 12:49
  1. Fenerbahçe
  2. STOPER
  3. Josef De Souza
  4. Aykut Kocaman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiralık olarak gitmişti ama... Galatasaray'da evrak krizi!
    1. Kiralık olarak gitmişti ama.....
    2. Üç farklı yöntem! 5 bin kişinin kartı..
    3. Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    4. İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
    5. Maliye Bakanı'ndan ÖTV indirimi müjdesi!
    6. Babadan oğula katliam
    7. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza..
    8. Lionel Carole'a şok! Ortada kaldı
    9. Dışişleri'nden ABD'ye tepki!
    10. Tatil bitiyor, okul fobisine dikkat!
    11. Asılanlar gerici asanlar kahraman gibi..
    12. Acun Medyanın Kalemi mi Kırıldı?
    13. Bu yumurtanın tanesi 40 lira!
    14. Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...
    15. Kadın örgütleri rezalete sessiz!..
    16. FETÖ'cü inşaat devine büyük şok!
    17. Dikkat çeken ittifak açıklaması: Oy..
    18. Bakan Yılmaz 'Asıl öğretmen açığı..
    19. Başbakan müjdeyi verdi: Hiç sollamadan..
    20. Fransa'da helikopterler çarpıştı:..
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!