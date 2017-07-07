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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Valbuena, Dirar ve Mehmet Ekici yeni sezon formalarıyla poz verdi

07 Temmuz 2017 Cuma 19:09

Fenerbahçe’nin yeni sezon formalarının tanıtımı Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’nde futbolcular tarafından yapıldı.

Yeni transferlerden Nabil Dirar, Mathıeu Valbuena ve Mehmet Ekici yeni formalarla poz verdi.

Çubuklu formayı giymeye devam edecek olan sarı lacivertli takımın diğer formalarının rengi ise sarı ve yeşil olarak tasarlandı.

Mehmet Ekici çubuklu formanın kendisi için favori olduğunu söylerken, Valbuena ise üzerinde taşıdığı yeşil formayı beğendi. Nebİl Dirar ise en çok çubuklu formanın hoşuna gittiğini belirtti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:09
  1. Nabil Dirar
  2. Mathıeu Valbuena
  3. Mehmet Ekici
  4. Fenerbahçe
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