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İşte Fenerbahçe'nin Emre Mor için ödeyeceği rakam!

Dortmund’un Asya kampının Temmuz sonunda biteceği, Emre Mor, Mikel Merino ve Reimann’ın kiralık olarak gönderileceği ileri sürüldü.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:08
İşte Fenerbahçe'nin Emre Mor için ödeyeceği rakam!

Fenerbahçe'nin söz aldığı, menajeri Muzzy Özcan'ın, "Türkiye'ye gelirse gideceği yer belli" dediği Emre Mor için son iddia İsviçre'den geldi. SRF Sport kanalı, Borussia Dortmund'un Asya kampından sonra Emre Mor, Mikel Merino ve Reimann'ın kiralık olarak gönderileceği ileri sürüldü.

Dortmund kampının Temmuz sonunda biteceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin kiralama konusunda 19 yaşındaki yıldızın kulübü ile 500 bin Euro'ya (2 milyon TL) el sıkıştığı, transferin Temmuz sonunda biteceği gelen haberler arasında. Emre Mor geçen yıl yakaladığı çıkışla Nordsjaelland'dan A Milli Takım'a seçilmiş, yaz döneminde ise Alman devi Dortmund'a transfer olmuştu.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:08
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