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İşte Fenerbahçe yeni sezon forması

Fenerbahçe'nin 2017 - 2018 sezonunda giyeceği yeni forma sızdırıldı. Bakın yeni sezonda Fenerbahçe hangi formaları giyecek.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:44
İşte Fenerbahçe yeni sezon forması

Önümüzdeki sezon dört yıldızı takmak isteyen ve Aykut Kocamanı teknik patron yapan Fenerbahçe'nin 2017 - 2018 yeni sezon forması sosyal medyada paylaşıldı.

Her yeni sezon öncesi futbolu takip edenlerin en büyük merakı da yeni formalar olur. Sabırsızlıkla beklenen yeni formaları kulüpler de tanıtım öncesi sır gibi saklasalar da bazen fotoğraflar sızabiliyor.

Formaların fotoğrafları, bu konuda haberler yapan footyheadlines sitesinde ve Twitter'da paylaşıldı.

İŞTE O FORMALAR

fenerbahçe-yeni-sezon-forması

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:44
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