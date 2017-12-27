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İşte Fatih Terim'in devre arası bombası!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası transfer döneminde Samuel Eto'o'yu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:37
İşte Fatih Terim'in devre arası bombası!

Göztepe maçıyla beraber mesaiye başlayan ve devre arasında kadroda eksik gördüğü yerlere gerekli takviyeleri yapmak isteyen Fatih Terim harekete geçti.

Fatih Terim'in Antalyaspor'dan ayrılacak olan Eto'o'yu istediği öğrenildi.

Kayserispor maçıyla beraber alışılagelmiş sistemi olan 4-4-2'yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto'o'yu takımda görmek istediği belirtilirken, Kamerunlu yıldızın Fatih Terim'le çalışmak için bir hayli istekli olduğu öğrenildi.

Ekonomik olarak bunalımda olan ve yıldız futbolcularını takımdan göndermek kararı alan Antalyaspor yönetimi Eto'o'nun transferine sıcak bakarken, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya'ya çıkarma yapacakları bildirildi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:37
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